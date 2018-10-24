Роналду зустрівся з Алексом Фергюсоном. ФОТО

Після матчу з Манчестер Юнайтед нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зустрівся з екс-наставником червоних дияволів Алексом Фергюсоном, під керівництвом якого грав в 2003-2009 роки.
Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.
"Великий тренер і чудова людина. Дав мені дуже корисну інформацію, як в футбольному плані, так і в життєвому. Приємно бачити вас в хорошій формі, бос!",- написав Роналду.
Нагадаємо, Ювентус на виїзді мінімально переміг Манчестер Юнайтед й виграв третій поспіль поєдинок в турнірі.
Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Джерело - instagram/cristiano.