Роналду зустрівся з Алексом Фергюсоном. ФОТО

Після матчу з Манчестер Юнайтед нападник Ювентуса Кріштіану Роналду зустрівся з екс-наставником червоних дияволів Алексом Фергюсоном, під керівництвом якого грав в 2003-2009 роки.

Про це повідомив сам футболіст у своєму Instagram.

Нагадаємо, Ювентус на виїзді мінімально переміг Манчестер Юнайтед й виграв третій поспіль поєдинок в турнірі.

Також, Шахтар програв свій матч третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Джерело - instagram/cristiano.