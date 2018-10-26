Несенюк: Український футбол сильніший за російський. Був, є і буде

В Україні залишилися прихильники об’єднаного футбольного чемпіонату з Росією.

Про це написав директор департаменту з роботи зі ЗМІ Динамо Микола Несенюк.

"П’ять років тому чи не всі українські спортивні, й не лише, засоби масової інформації обговорювали можливість проведення "об’єднаного чемпіонату Росії та України" з футболу. Його дотепні українські журналісти влучно назвали тоді "об’єболом". Подібні пропозиції були завжди, починаючи з 1991 року. Та чомусь саме 2013‑го це питання із категорії теоретичних дискусій активно переводилося у щось більше. У Росії навіть створили "оргкомітет" гіпотетичного "чемпіонату" і встановили шалений призовий фонд для його учасників.

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Я тоді неодноразово публічно пояснював, що згідно зі статутом міжнародної футбольної федерації такий чемпіонат неможливий. Точніше, можливий, але лише в тому разі, коли Україна і Росія стануть однією державою. Даремно. Чи то з невігластва, чи то за добру винагороду, чи то щиро від душі, але чи не всі провідні наші футбольні фахівці та журналісти казали тоді в один голос, що пропозиція "очень интересная".

Що це було? Як на мене, таким чином, через футбол, російське керівництво намагалося визначити ставлення українців до приєднання назад до Росії. Мовляв, коли згодяться на спільний футбол, то і спільну державу влаштуємо.

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Сталося так, що влаштуванням "спільної держави" Росії довелося зайнятися дещо раніше, ніж планувалося. І зробити це за допомогою зброї. Тому питання "об’єднаного чемпіонату" з порядку денного прогнозовано зникло. Та чи зникли ті, хто мріяв про об’єднання із Росією і не лише у футболі?

Скажена реакція частини українських журналістів на мою пропозицію футболістові національної збірної України Андрієві Ярмоленку давати інтерв’ю українською мовою показала, що ніхто нікуди не подівся. Вони лише приховалися по норах, гавкаючи при нагоді на все українське та чекаючи нового "об’єболу".

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Не вийде. І не лише тому, що футболісти на окупованих Росією територіях замість "процвітання" опинилися в суцільній ізоляції, а головні агітатори за "об’єбол" утекли звідти до Києва. А тому, що український футбол сильніший за російський. Був, є і буде, що б там не гавкали про його "занепад" на "общепонятном",- написав Несенюк