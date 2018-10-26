Джулай оцінив гру новачків Динамо

Відомий журналіст Дмитро Джулай поділився враженнями від гри новачків Динамо, які зіграли у матчі з Ренном.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
"Миколенко, попри швидку жовту, дуже солідно відіграв у дебютному матчі в єврокубках. Сідклей з Че Че у другій результативній атаці нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч навіть у меншості й на останніх хвилинах", — заявив Джулай.
Миколенко, попри швидку жовту, дуже солідно відіграв у дебютному матчі в єврокубках. Сідклей з Че Че у другій результативній атаці нагадали, як це важливо, коли хтось дбає про м'яч навіть у меншості й на останніх хвилинах.— Dmytro Dzhulai (@dmytrodzhulai) 25 жовтня 2018 р.
Нагадаємо, Динамо переграло Ренн.
А Миколенко розповів про дебют в єврокубках.
Джерело - Чемпіон.