Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру WTA

Перший матч третього туру Червоної групи, в якому зустрічалися Наомі Осака з Японії і Кікі Бертенс з Нідерландів, завершився достроково. Японська тенісистка травмувала стегно і знялася після завершення першого сету.

Останнє місце в півфіналі розігрували американка Слоан Стівенс і німкеня Анжелік Кербер. Краще себе проявила представниця США, яка фінішувала на першому місці в Червоній групі.

BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global

Сінгапур, Сінгапур

Одиночний розряд, хард (зал)

Призовий фонд — $ 7,000,000

Кікі Бертенс (Нідерланди) - Наомі Осака (Японія) - 6:3, 0:0 (відмова)

Слоан Стівенс (США) - Анжелік Кербер (Німеччина) - 6:3, 6:3

Таким чином, стали відомі обидві пари півфіналісток:

Еліна Світоліна - Кікі Бертенс

Слоан Стівенс - Кароліна Плішкова

Півфінальні матчі відбудуться в суботу, 27 жовтня, фінал - у неділю, 28 жовтня. Черговість матчів буде відома трохи пізніше.

Джерело - Чемпіон.