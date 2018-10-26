Стала відома суперниця Світоліної у півфіналі Підсумкового турніру WTA

Перший матч третього туру Червоної групи, в якому зустрічалися Наомі Осака з Японії і Кікі Бертенс з Нідерландів, завершився достроково. Японська тенісистка травмувала стегно і знялася після завершення першого сету.
Останнє місце в півфіналі розігрували американка Слоан Стівенс і німкеня Анжелік Кербер. Краще себе проявила представниця США, яка фінішувала на першому місці в Червоній групі.
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
Сінгапур, Сінгапур
Одиночний розряд, хард (зал)
Призовий фонд — $ 7,000,000
Кікі Бертенс (Нідерланди) - Наомі Осака (Японія) - 6:3, 0:0 (відмова)
Слоан Стівенс (США) - Анжелік Кербер (Німеччина) - 6:3, 6:3
Таким чином, стали відомі обидві пари півфіналісток:
Еліна Світоліна - Кікі Бертенс
Слоан Стівенс - Кароліна Плішкова
Півфінальні матчі відбудуться в суботу, 27 жовтня, фінал - у неділю, 28 жовтня. Черговість матчів буде відома трохи пізніше.
Джерело - Чемпіон.