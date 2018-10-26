Бекхем сфотографувався з українським військовим. ФОТО

Девід Бекхем, який є амбасадором Ігор Нескорених, сфотографувався із володарем срібної медалі українцем Василем Омельченком, який виступає у дисципліні легка атлетика,

Про це повідомляє спільнота Invictus Games: Team Ukraine у Facebook.

Зазначимо, Омельченко здобув срібну медаль у стрибках в довжину. Василь зумів фінішувати на другій позиції із результатом 5 метрів 43 сантиметри. Окрім стрибків, українець візьме участь у забігу на 400-метрівці.

Ігри Нескорених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі. В іграх, заснованих принцом Гаррі, беруть участь поранені військовослужбовці та пов'язані з ними ветерани. Україна бере участь у змаганнях з 2017 року.

Джерело - facebook.com/InvictusGamesTeamUkraine.