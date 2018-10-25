Дуелунд: Ми віримо, що зможемо перемогти у Франції

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд повідомив, що готовий взяти участь у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.

Його слова наводить 1927.kiev.ua

"У мене було невелике ушкодження. Але вже все добре. Я пропустив лише одне тренування. Я готовий зіграти з Ренном. Настрій перед матчем чудовий, у команді дуже хороша атмосфера. Ми віримо, що нам вдасться перемогти у Франції, і ми повинні це зробити.