Дуелунд: Ми віримо, що зможемо перемогти у Франції

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд повідомив, що готовий взяти участь у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи проти Ренна.
Його слова наводить 1927.kiev.ua
"У мене було невелике ушкодження. Але вже все добре. Я пропустив лише одне тренування. Я готовий зіграти з Ренном. Настрій перед матчем чудовий, у команді дуже хороша атмосфера. Ми віримо, що нам вдасться перемогти у Франції, і ми повинні це зробити.
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Ренн — дуже серйозний суперник, сильна команда, яка демонструє хороший футбол. Я бачив їхні матчі в Лізі 1. У складі Ренна виступає багато висококласних гравців. Особливо це стосується лінії атаки. Нам потрібно бути обережними", — сказав Дуелунд.
Нагадаємо, анонс матчу читайте на нашому сайті.
Також на нашому сайті відбудеться текстова трансляція гри.
Джерело - 1927.kiev.ua.