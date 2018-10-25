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Ренн - Динамо: анонс та прогноз матчу Ліги Європи

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Ренн - Динамо: анонс та прогноз матчу Ліги Європи

Ренн - Динамо

Ліга Європи, група К, 3 тур

Стадіон Роажон Парк, Ренн. 25 жовтня, 22:00

Головний арбітр: Томаш Богнар (Угорщина)

Асистенти арбітра: Болаш Бузаш, Петер Кобор (обидва - Угорщина)

Четвертий арбітр: Теодорос Георгіу (Угорщина)

У матчі 3-го туру Ліги Європи київське Динамо зіграє на виїзді з французьким Ренном.

Український гранд підходить до протистояння з двома набраними очками. У перших двох турах кияни задовільнялися нічийними результатами - 2:2. Слід зазначити, що в Києві проти Астани і в Чехії проти Яблонеця підопічні Хацкевича були близькими до перемоги, але не зуміли втримати потрібний рахунок.

У свою чергу Ренн здобув упевнену перемогу в першому турі з Яблонецем, проте в другому турі досить несподівано поступився Астані.

Суперники підходять до надважливої гри в хорошому настрої. Динамівці у внутрішній першості на виїзді перемогли Ворсклу та всього на два пункти відстають від Шахтаря в турнірній таблиці. Футболісти Ренна в останній грі Ліги 1 здобули нічию у виїзній грі проти Сент-Етьєна, а перед тим здолали Монако.

Напевне, не допоможе своїй команді півзахисник Рафк Гітан, який є далеко не основним футболістом команди з Франції. Уже давно травмовані Людовік Баль і Андрієн Юну. 

В стані Динамо під питанням участь у грі Беньяміна Вербича, який пропустив кілька останніх матчів. А ось основний нападник команди Артем Бєсєдін не зіграє напевне.

Орієнтовні склади:

Ренн: Діалло, Бенсебаїні, да Сільва, Мешер, Траоре, Буріжо, Андре, Греньє, Зеффан, бен Арфа, Сарр

Динамо: Бойко, Піварич, Бурда, Кадар, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, Циганков, Гармаш, Вербич, Супряга.

Слова:

Сабрі Лямуші (головний тренер Ренна): "Ми знаємо, що ці два матчі будуть мати важливе значення і що одна з двох команд, ймовірно, після них гарантує собі вихід із групи. До першого матчу варто слід підходити з максимально можливою пильністю, всі матчі важливі, але завтрашній – особливо. Дрібні деталі в таких матчах мають велике значення.

Динамо має велику історію виступів у еврокубках, команда бореться за титул у себе вдома з Шахтарем, який має талановитих гравців, тому ми повинні з максимальною обережністю підійти до цієї гри".

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Суперник дуже часто змінює поєднання гравців в атаці. Щодо стандартних положень, то майже всі футболісти грають при них агресивно. Потрібно, щоб їх було якомога менше біля наших воріт. Чемпіонат Франції у нас не так сильно висвітлюється. Так, є ПСЖ, Монако. Але Ренн для нас – не загадка, інформації про команду в нас вистачає".

Цікаві факти

 - у двох стартових турах групи Ренн по разу виграв (2:1) і програв (0:2), розташувавшись на другій сходинці. В одному балі позаду Динамо, яке дві своїх попередніх зустрічі завершило внічию 2:2.

 - на даний момент Ренн йде одинадцятим в таблиці французької ліги 1. Динамо на другій позиції української Прем'єр-ліги: п'ять поспіль перемог у чемпіонаті і вісім ігор без поразок в цілому.

 - французькі поля для Динамо одні з найбільш незручних. З дев'яти візитів сюди кияни сім разів програли і в шести випадках навіть не зуміли забити.

 - більше Динамо в основній сітці Ліги Європи внічию не грав ніхто (18 разів).

 - Ренн з початку сезону забиває у всіх домашніх матчах.

 - Динамо у 2018-му тільки двічі поступилися в гостях: Вересу в лютому і Аяксу в серпні. І також регулярно забивають на виїзді. В останній раз команда Хацкевича поверталася додому без голів у грудні минулого року, коли розписала нулі в Олександрії.

 - у цій ЛЄ за Динамо поки забивають тільки Циганков і Гармаш.

 - угорський рефері Томаш Богнар тричі перетинався з українськими або французькими командами в єврокубках. Зоря і Марсель свої ігри програли МЮ і Гімарайншу відповідно, Олександрія здобула нічию з БАТЕ.

Прогноз Чемпіона: 2:1

Джерело - Чемпіон.

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