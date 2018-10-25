Динамо — Ренн: де дивитися матч Ліги Європи

У Лізі Європи відбудеться третій тур, в якому київське Динамо на виїзді протистоятиме французькому Ренну.

Матч розпочнеться 25 жовтня о 22 годині.

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Трансляцію гри покаже телеканал Футбол 2.

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Також можна переглянути матч Ренн — Динамо на онлайн-ресурсі Oll.TV. Трансляція платна.

Слідкуйте за текстовою трансляцією матчу в режимі реального часу на нашому сайті.

Нагадаємо, Динамо перемогло в юнацькій Лізі УЄФА.

А новачок Динамо міг опинитися в Брюгге.

Джерело - Чемпіон.