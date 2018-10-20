Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Валенсії. ФОТО

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно назвав футболістів, які можуть вийти на поле у поєдинку 9 туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії

Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.

До списку потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який, втім, не має багато шансів вийти на поле у сьогоднішньому матчі. Раніше тренер заявляв, що основним воротарем команди є Іван Куельяр, а Лунін може отримати свій шанс у Кубку Іспанії.

Після переходу в Леганес на правах оренди з Реала Лунін ще не зіграв жодної хвилини.

Матч Валенсія – Леганес розпочнеться о 17:15.

Нагадаємо, лідер Реала був проти переходу Луніна.

Також, Реал поставив Леганесу жорсткі умови, щодо оренди Луніна.

Джерело - twitter.com/CDLeganes.