Лунін потрапив у заявку Леганеса на матч проти Валенсії. ФОТО

Наставник Леганеса Маурісіо Пеллегріно назвав футболістів, які можуть вийти на поле у поєдинку 9 туру чемпіонату Іспанії проти Валенсії
Про це повідомляє офіційний твіттер клубу.
До списку потрапив і український голкіпер Андрій Лунін, який, втім, не має багато шансів вийти на поле у сьогоднішньому матчі. Раніше тренер заявляв, що основним воротарем команди є Іван Куельяр, а Лунін може отримати свій шанс у Кубку Іспанії.
📝CONVOCATORIA I Estos son los convocados para el encuentro de esta tarde en Mestalla. #ValenciaLeganés #VamosLega pic.twitter.com/g6rjPZl38f— C.D. Leganés (@CDLeganes) 20 жовтня 2018 р.
Після переходу в Леганес на правах оренди з Реала Лунін ще не зіграв жодної хвилини.
Матч Валенсія – Леганес розпочнеться о 17:15.
Нагадаємо, лідер Реала був проти переходу Луніна.
Також, Реал поставив Леганесу жорсткі умови, щодо оренди Луніна.
Джерело - twitter.com/CDLeganes.