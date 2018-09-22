Реал поставив жорсткі умови Леганесу щодо Луніна

Стало відомо, скільки матчів повинен провести український воротар Андрій Лунін у складі Леганеса.
Про це з посиланням на іспанських журналістів передає Xsport.
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Реал хоче, щоб Лунін провів у складі Леганеса щонайменше 15 матчів за сезон. Якщо цього не станеться, клубу доведеться платити за оренду воротаря.
Відзначимо, в матчах проти Вільярреала і Ейбара Лунін не потрапив навіть у заявку.
А тренер Леганеса заявив, що Луніну потрібно почекати на свій шанс.
Джерело - Xsport.