Лідер Реалу був проти трансферу Луніна

Захисник мадридського Реалу Серхіо Рамос був проти трансферу в Королівський клуб українця Андрія Луніна.

Про це заявив генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов в ефірі FootballHub.

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"Ні для кого не секрет, що тіньовим президентом Реалу є Серхіо Рамос", - зазначив функціонер.

"І я знаю напевне, що він був проти трансферу Луніна в Реал", - зізнався Рафаїлов.

Нагадаємо, що український голкіпер влітку 2018 року переїхав до Мадриду, але пізніше був відданий в оренду до Леганеса.

Джерело - FootbalHub.