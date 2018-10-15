Шевченко розповів з якими клубами у нього хороші стосунки

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів з якими клубами у нього хороші відносини.

Його слова наводить сайт Footboom.

"Матвієнко почав грати за Шахтар? Мені важливо, щоб наші футболісти вигравали конкуренцію в своїх клубах. Важливо, щоб тренери їм довіряли. Я завжди цьому радію. Фонсека використовує його справа? Я в клубні питання не лізу. Паулу Фонсека - чудовий тренер. Ми завжди знаходимося на контакті. Він знає, що робить. У мене хороші стосунки з усіма клубами. Нам дають гравців, допомагають. А де він бачить гравця - це його особиста справа", — сказав Шевченко.