Шевченко: Мені сподобалося працювати телеекспертом

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поділився враженнями від роботи телевізійним експертом.

Про це повідомляє Goal.com.

"Мені дуже сподобалося працювати експертом на італійському телебаченні. В принципі, вся моя робота - говорити про футбол. Мені до душі аналізувати те, що відбувається і порівнювати свою точку зору з думкою інших експертів. Також це допомагає в моїй основній роботі, оскільки ми аналізуємо дії моїх колег по тренерському цеху", - сказав Шевченко.