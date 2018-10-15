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Ліга Націй: результати та відеоогляд стартових матчів четвертого туру

Сьогодні 08:15 798 0
Ліга Націй: результати та відеоогляд стартових матчів четвертого туру

У Лізі Націй розпочався четвертий, заключний, тур. 

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Ліга Націй

4 тур

14 жовтня

Румунія — Сербія 0:0

Фарерські острови — Косово 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 9 Рашіца, 1:1 — 50 Йонсен.

Азербайджан — Мальта 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 — 37 Мускат, 1:1 — 53 Абдуллаєв.

Росія — Туреччина 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 — 20 Нойштедтер, 2:0 — 70 Чернишов.

Литва — Чорногорія 1:4 (0:3)

Голи: 0:1 — 10 Мугоша, 0:2 — 35 Копітович, 0:3 — 45 пенальті Мугоша, 0:4 — 86 Зорич, 1:4 — 88 Баравикас.

Польща — Італія 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 — 90+2 Бірагі.

Ізраїль — Албанія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 8 Хемед, 2:0 — 83 Діа Саба.

Нагадаємо, Головний тренер збірної Словаччини пішов у відставку.

Джерело - Чемпіон.

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