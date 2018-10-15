Ліга Націй: результати та відеоогляд стартових матчів четвертого туру

У Лізі Націй розпочався четвертий, заключний, тур.
До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.
Ліга Націй
4 тур
14 жовтня
Румунія — Сербія 0:0
Фарерські острови — Косово 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 9 Рашіца, 1:1 — 50 Йонсен.
Азербайджан — Мальта 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 — 37 Мускат, 1:1 — 53 Абдуллаєв.
Росія — Туреччина 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 — 20 Нойштедтер, 2:0 — 70 Чернишов.
Литва — Чорногорія 1:4 (0:3)
Голи: 0:1 — 10 Мугоша, 0:2 — 35 Копітович, 0:3 — 45 пенальті Мугоша, 0:4 — 86 Зорич, 1:4 — 88 Баравикас.
Польща — Італія 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 — 90+2 Бірагі.
Ізраїль — Албанія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 8 Хемед, 2:0 — 83 Діа Саба.
Нагадаємо, Головний тренер збірної Словаччини пішов у відставку.
Джерело - Чемпіон.