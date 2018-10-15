Як Колос та Авангард куражилися в Першій лізі. Результати та відеоогляд інших матчів

У Першій лізі закінчився 13 тур.

Лідери, фактично, зіграли безпомилково, за винятком Волині, яка втратила очки з Миколаєвом.

До вашої уваги результати та відеоогляд матчів.

Чемпіонат України

Перша ліга

13 тур

ФК Суми — Колос 0:6 (0:3)

Голи: 0:1 — 10 Ільїн, 0:2 — 36 Гавриш, 0:3 — 44 Лисенко, 0:4 — 71 Бондаренко, 0:5 — 76 пенальті Ільїн, 0:6 — 84 Бондаренко.

Зірка — Авангард 1:5 (0:1)

Голи: 0:1 — 19 пенальті Матяж, 0:2 — 57 Кіірєнко, 0:3 — 58 Моісеєнко, 0:4 — 69 Кірієнко, 1:4 — 79 Авер'янов, 1:5 — 85 Кірієнко.

Агробізнес — Рух 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 43 Скакун, 1:1 — 66 Батальський.

Волинь — МФК Миколаїв 0:0

Дніпро-1 — Прикарпаття 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 — 71 Барчук, 1:1 — 81 Куліш, 2:1 — 90+3 Чичиков.

Металіст-1925 — Гірник-Спорт 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 — 36 Давидов, 2:0 — 47 Жук, 2:1 — 84 Сікорський.

Оболонь-бровар — Інгулець 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 — 48 Кузін, 1:1 — 74 Клименко.

Нагадаємо, результати матчів та відеоогляд голів Ліги Націй дивіться за посиланням.

Раніше Даяна Ястремська здобула перший титул в кар'єрі

Джерело - Чемпіон.