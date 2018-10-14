Ястремська здобула перший титул в кар'єрі

Молода українська тенісистка Даяна Ястремська здобула впевнену перемогу над кривдницею Еліни Світоліної, китаянкою Ван Цян.
Українка віддала суперниці протягом гри лише три гейми — 6:2, 6:1
Таким чином Ястремська здобула перший титул на турнірах серії WTA Internationall.
Prudential Hong Kong Tennis Open - WTA International
Гонконг, Китай
Одиночний розряд, хард
Призовий фонд — $500,000
Даяна Ястремська — Ван Цян 6:2, 6:1
Нагадаємо, букмекери не вірили в українку.
Натомість Ястремська оновить особистий рекорд в світовому рейтингу.
Джерело - Чемпіон.