Вернидуб заступився за Харатіна та знову розкритикував телеканал Футбол

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб виступив на захист півзахисника Ігоря Харатіна

Його слова наводить офіційний сайт луганського клубу.

"Мені дуже шкода, що Тайсон отримав травму. Як футболіст у минулому, а зараз тренер, я розумію, що травма означає для футболіста. Разом з тим, я розумію образу і обурення уболівальників Шахтаря. Однак варто розуміти, що футбол - це рух і динаміка. І коли йде боротьба за м'яч, не завжди вдається вгадати, як розвиватимуться події наступної секунди. В епізоді з Тайсоном йшла боротьба за нейтральний м'яч. Ігор не зривав атаку Шахтаря і не робив фол останньої надії", — говорить наставник Зорі.

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За словами Вернидуба, футбол - контактний і динамічний вид спорту, тому граючи на високих швидкостях, неможливо змінити траєкторію руху в момент підкату.

"У кожній грі можна знайти такі жорсткі моменти. У будь-якій команді. А то й жорсткіші порушення, які обмежуються лояльним покаранням з боку арбітрів і меншим ажіотажем з боку уболівальників, ЗМІ та експертів. Непотрібно нагнітати ситуацію. Це футбол. Свого часу грубі порушення робили Степаненко, Ракицький, та інші футболісти. Тепер всіх підряд потрібно стратити?

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Чітко і зрозуміло: наш гравець не хотів нанести травму супернику. У цьому немає жодних сумнівів. Відразу ж після матчу Ігор публічно вибачився перед Тайсоном. І з упевненістю вам кажу: він важко морально переживає цю ситуацію. Це говорить про його небайдужість", — зауважив Вернидуб.

Окремо керманич Зорі розкритикував телеканал Футбол.

"Мені незрозуміла та істерія навколо футболіста нашого клубу, яку нагнітає один відомий телеканал. Там розкручується вигадана самими журналістами версія про нібито "полювання" на Тайсона. Говорити про те, що гравець хотів навмисно травмувати суперника — абсурд. Ці люди "їдять один хліб". І завтра на футбольному полі зустрінуться знову. Всі ми щиро бажаємо Тайсону якнайшвидшого відновлення, а вболівальникам — розуміння ситуації", — наголосив Юрій Вернидуб.

Нагадаємо, Тайсон отримав серйозну травму в матчі Шахтар — Зоря.

Джерело - Зоря.