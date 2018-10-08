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Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?

Сьогодні 14:43 Максим Буйдин 1789 0
Реакція на фол проти Тайсона: роздвоєння особистості чи клубна політика Шахтаря?

В 11 турі української Прем'єр-ліги відбувся двобій між донецьким Шахтарем та луганською Зорею.

Окрім результату, матч запам'ятався грубим порушенням Харатіна на Тайсоні.

Слід зазначити, що арбітр прийняв рішення не показувати червону півзахиснику луганців, за що отримав гнівні відгуки про своє суддівство від представників Шахтаря.

Головний тренер Шахтаря Паулу Фонсека:

"У цьому епізоді, сто відсотків, повинно було бути видалення, не інакше. Якщо з боку арбітра не буде відповіді по цьому епізоду, буде важко. Не можна не давати червону картку в таких моментах. Я не думаю, що хто-небудь фолить так, щоб не травмувати гравця. Це було зроблено навмисно. Це просто неприйнятно".

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін:

"Дорогі друзі, з таким суддівством ми підемо не в Європу, а зовсім в інше місце ... Цікаво, яка причина зупинила суддю показати червону картку, коли він перебував у двох метрах від епізоду? Ганьба".

Хавбек Шахтаря Тарас Степаненко:

"За Тайсона там не те, щоб червона картка - бордова. Людина ззаду стрибає в коліно, суддя стоїть в п'яти метрах і дає жовту картку. Так ми не зможемо захищати більш технічних футболістів, в яких будуть стрибати. Не треба людей травмувати, у нас ще Ліга чемпіонів. Людина стрибає ззаду навмисно в коліно. Зламав йому коліно і що? Порадів, що внічию зіграли?".

Для порівняння згадаємо матч між Шахтарем та Динамо в 2013-му році на Донбас-Арені.

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Схожий епізод відбувся на 76-ій хвилині, коли той же Тайсон зніс Ярмоленка. Лідер Динамо тоді отримав травму.

Крім того, що епізод залишився без уваги арбітра, представники донецького клубу навіть не намагалися виправдовуватися за таку гру бразильця.

Один Луческа на післяматчевій прес-конференції зазначив: 

"Хочу відзначити прекрасне суддівство. Арбітр переривав матч саме тоді, коли це було потрібно, тримав нитки гри в своїх руках і не давав можливості розгорітися пристрастям. Думаю, що він відсудив поєдинок дуже добре і ніяких претензій до рефері сьогодні не може бути".

Вартий уваги епізод, який стався у минулоріному матчі між все ж тими Динамо та Шахтарем. Велінгтон Нем у кінці матчу зніс Віктора Циганкова. 

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Дивні випадковості лише на лідерах Динамо, чи не так?

Тоді "шахтарівці" у своїх коментарях стали більш нахабнішими.

Так, Тарас Степаненко взагалі "не бачив епізод":

"Я не бачив, вже розвернувся і пішов. Може, хтось когось штовхнув, емоції були. Футбол - футболом".

Головний тренер Шахтаря Пауло Фонсека:

"Можу сказати тільки одне: Нього намагався перехопити пас. А потім щось там почалося, виникла перепалка між гравцями. Матчі між Динамо і Шахтарем завжди супроводжуються особливим напруженням".

Як кажуть - відчуйте різницю!

Джерело - Чемпіон.

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