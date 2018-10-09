Збірна України провела перше тренування перед грою проти італійців. ВІДЕО

8 жовтня, збірна України розпочала збір перед матчами проти Італії та Чехії.

Перед вильотом до Генуї, де відбудеться товариська гра проти Скуадр Адзури, підопічні Андрія Шевченка провели тренування на стадіоні ім. Баннікова.

Відео надав радник тренерського штабу - Микола Васильков

Гра Італія - Україна відбудеться 10 жовтня, о 21:45.

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Нагадаємо, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до табору збірної 24 гравця, серед яких 8 легіонерів.

Раніше повідомлялося, що 12 жовтня збірна України проведе відкрите тренування в Харкові.

Джерело - Чемпіон.