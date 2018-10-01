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Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові

Сьогодні 18:32 698 0
Збірна України проведе відкрите тренування у Харкові

Перед матчем Ліги націй проти Чехії, збірна України проведе відкрите тренування на харківському ОСК Металіст.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. 

Відкрите тренування відбудеться 12 жовтня та розпочнеться о 18:00. 

Матч Ліги націй між Україною та Чехією відбудеться 16 жовтня. 10 жовтня команда Андрія Шевченка зустрінеться у товариському матчі з Італією. 

Нагадаємо, Шевченко оприлюднив список легіонерів на матчі проти Італії та Чехії

Раніше, у стартовому матчі Ліги націй Україна перемогла у гостях Чехію з рахунком 2:1

Джерело - ФФУ.

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