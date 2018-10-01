Шевченко назвав склад на Італію та Чехію

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко назвав склад на матчі проти Італії та Чехії.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Вперше до національної команди виклик отримав Ігор Пластун з бельгійського Гента. Повернулися до збірної форвард Динамо Артем Бєсєдін, який відновився після травми, та півзахисник угорського Ференцвароша Іван Петряк, який востаннє викликався до збірної у березні.

Склад збірної України

Воротарі: Андрій П'ятов (Шахтар), Денис Бойко (Динамо), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Захисники: Ярослав Ракицький, Богдан Бутко, Сергій Кривцов, Микола Матвієнко (усі - Шахтар), Микита Бурда (Динамо), Олександр Караваєв (Зоря), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Півзахисники: Віктор Циганков, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (усі - Динамо), Тарас Степаненко, Марлос (обидва - Шахтар), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Руслан Маліновський (Генк, Бельгія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Артем Бєсєдін (Динамо Київ), Роман Яремчук (Гент, Бельгія).

Збірна України 10 жовтня зіграє у генії товариський матч проти Італії, а 16 жовтня у Харкові прийматиме Чехію у Лізі націй.

Нагадаємо, 12 жовтня у Харкові відбудеться відкрите тренування збірної України.

Раніше, Андрій Шевченко оприлюднив список легіонерів, викликаних на матчі з Італією та Чехією.

Джерело - ФФУ.