Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка, потрапив до основного складу Шальке на матч другого туру Ліги Чемпіонів проти Локомотива.
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Про це повідомляє Twitter німецького клубу.
Das ist unsere Start-1⃣1⃣ für das @ChampionsLeague-Match beim @fclokomotiv. Auf geht's, #Schalke! #LMFCS04 pic.twitter.com/qWl3GxD9CJ— FC Schalke 04 (@s04) October 3, 2018
Нагадаємо, Тедеско відзначив гру Коноплянки у матчі Бундесліги.
Також, Чемпіон повідомляв де дивитися матч Шальке - Локомотив.
Джерело - champion.com.ua.