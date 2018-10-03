Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО

Півзахисник Шальке Євген Коноплянка, потрапив до основного складу Шальке на матч другого туру Ліги Чемпіонів проти Локомотива.

Про це повідомляє Twitter німецького клубу.

Нагадаємо, Тедеско відзначив гру Коноплянки у матчі Бундесліги.

Також, Чемпіон повідомляв де дивитися матч Шальке - Локомотив.

Джерело - champion.com.ua.