Локомотив - Шальке: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 3-го жовтня, продовжаться матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Другий ігровий день найпрестижнішого клубного турніру розпочнеться матчем Локомотив - Шальке.

Поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 1

Також матч можна переглянути на відео ресурсі OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)

Початок о 19:55.

Нагадаємо, донецький Шахтар зіграв внічию 2:2 в 2-му турі Ліги чемпіонів з Ліоном.

Також, Реал поступився ЦСКА у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.

Джерело - Чемпіон.