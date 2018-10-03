Локомотив - Шальке: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Сьогодні, 3-го жовтня, продовжаться матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Другий ігровий день найпрестижнішого клубного турніру розпочнеться матчем Локомотив - Шальке.
Поєдинок транслюватиме телеканал Футбол 1
Також матч можна переглянути на відео ресурсі OLL.TV (Увага! Трансляція платна!)
Початок о 19:55.
Нагадаємо, донецький Шахтар зіграв внічию 2:2 в 2-му турі Ліги чемпіонів з Ліоном.
Також, Реал поступився ЦСКА у матчі другого туру групового раунду Ліги чемпіонів.
Джерело - Чемпіон.