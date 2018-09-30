Тедеско відзначив гру Коноплянки у матчі Бундесліги

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско поділився враженнями від гри з Майнцом та відзначив дії Коноплянки.

Його слова наводить офіційний сайт Шальке.

"У першому таймі добре грали з м'ячем і пресингували. Ми грали розумно, спокійно і відважно. Добре зіграли в центрі поля, та добре переміщалися. На флангах ми були сильними, тому що Коноплянка і Менділ пресингували належним чином, Харіт чудово підключався, Сердар старанно відіграв", — сказав Тедеско.