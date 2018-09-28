Сума компенсації яку може отримати Моурінью у випадку його звільнення з Манчестер Юнайтед величезна

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью отримає кругленьку суму, якщо його звільнять з тренерського містка "червоних дияволів".

Про це інформує AS.

Манкуніанський клуб в разі звільнення португальського фахівця буде змушений виплатити Моурінью компенсацію у розмірі 26 млн євро.

Контракт Жозе з "червоними дияволами" діє до 2020 року. Річна зарплатня Моурінью в Манчестері складає приблизно 15 млн євро.

Зазначимо, у ЗМІ з'явилась інформація, що керівництво "червоних дияволів" готове звільнити Моурінью та вже знає, хто може бути наступником португальця.

Нагадаємо, у Жозе спалахнув конфлікт з Полем Погба.

Джерело - football24.