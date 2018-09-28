Названі претенденти на посаду головного тренера Манчестер Юнайтед

Головний тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моурінью, який поринув у конфлікти з футболістами команди, може незабаром покинути "червоних дияволів".
Про це повідомляє Le10sport.com.
Керівництво Манчестер Юнайтед не влаштовують конфлікти Моурінью з футболістами команди, зокрема з Полем Погба.
Боси клубу всерйоз розглядають варіант з відходом португальського фахівця з тренерського містка "червоних дияволів" або по ходу поточного сезону, або по завершенню кампанії.
Повідомляється, що манкуніанці розглядають двох кандидатів на заміну Жозе Моурінью. Це екс-керманич Реала Зінедін Зідан і наставник Тоттенгема Маурісіо Почеттіно.
Раніше Моурінью позбавив Погба статусу віце-капітана команди та відмовився коментувати своє рішення.
Також стало відомо, що півзахисник заявив португальському спеціалісту про своє бажання покинути Манчестер Юнайтед, щоби приєднатися до Барселони.
Джерело - football24.