Скаути Барселони відвідають усі матчі Погба у сезоні

Скаути Барселони прискіпливо стежать за потенційним новачком команди - Полем Погба із Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Mirror.

Скаути Барселони були помічені на матчі між Янг Бойз та Манчестер Юнайтед у лізі чемпіонів. Вони планують пильно стежити за виступами Погба впродовж усього сезону та відвідати усі матчі МЮ.

Генеральний менеджер каталонців Пеп Сегура разом з технічними директорами клубу Еріком Абідалем і Рамоном Планесом збираються уважно вивчити слабкі і сильні сторони Погба перед тим, як розпочати переговори з англійським клубом влітку наступного року.

Нагадаємо, у 9-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вулвергемптоном.

Раніше, Поль Погба заявив, що поки не збирається переходити з МЮ до Барселони.

Джерело - Mirror.