Скаути Барселони відвідають усі матчі Погба у сезоні

Скаути Барселони прискіпливо стежать за потенційним новачком команди - Полем Погба із Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє Mirror.
Скаути Барселони були помічені на матчі між Янг Бойз та Манчестер Юнайтед у лізі чемпіонів. Вони планують пильно стежити за виступами Погба впродовж усього сезону та відвідати усі матчі МЮ.
Генеральний менеджер каталонців Пеп Сегура разом з технічними директорами клубу Еріком Абідалем і Рамоном Планесом збираються уважно вивчити слабкі і сильні сторони Погба перед тим, як розпочати переговори з англійським клубом влітку наступного року.
Нагадаємо, у 9-му турі АПЛ Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Вулвергемптоном.
Раніше, Поль Погба заявив, що поки не збирається переходити з МЮ до Барселони.
Джерело - Mirror.