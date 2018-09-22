Гол Фреда не допоміг МЮ перемогти Вулвергемптон, результати інших матчів 6 туру АПЛ

Дебютний гол Фреда в АПЛ не врятував Манчестер Юнайтед від втрати очок з Вулвергемптоном.
Чемпіонат Англії, АПЛ
6-й тур
22 вересня
Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон 1:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 18 Фред, 1:1 - 53 Моутінью
Бернлі - Борнмут 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 39 Видра, 2:0 - 41 Леннон, 3:0 - 83 Барнс, 4:0 - 88 Барнс
Кардіфф - Манчестер Сіті 0:5 (0:3)
Голи: 0:1 - 32 Агуеро, 0:2 - 35 Сілва, 0:3 - 44 Гюндоган, 0:4 - 67 Марез, 0:5 - 89 Марез
Крістал Пелас - Ньюкасл 0:0
Лестер - Гаддерсфілд 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 5 Йоргенсен, 1:1 - 19 Іхеаначо, 2:1 - 66 Маддісон, 3:1 - 76 Варді
Ліверпуль - Саутгемптон 3:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 10 Худт (автогол), 2:0 - 21 Матіп, 3:0 - 45+3 Салах
Фулгем - Вотфорд 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 2 Грей, 1:1 - 78 Мітровіч
Нагадаємо, гол у ворота Вулвергемптона став дебютним для екс-півзахисника Шахтаря Фреда за Манчестер Юнайтед.
Матч МЮ проти Вулвергемптона після тривалої відсутності відвідав Алекс Фергюсон.
Джерело - Чемпіон.