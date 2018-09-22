Гол Фреда не допоміг МЮ перемогти Вулвергемптон, результати інших матчів 6 туру АПЛ

Дебютний гол Фреда в АПЛ не врятував Манчестер Юнайтед від втрати очок з Вулвергемптоном.

Чемпіонат Англії, АПЛ

6-й тур

22 вересня

Манчестер Юнайтед - Вулвергемптон 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 18 Фред, 1:1 - 53 Моутінью

Бернлі - Борнмут 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 39 Видра, 2:0 - 41 Леннон, 3:0 - 83 Барнс, 4:0 - 88 Барнс

Кардіфф - Манчестер Сіті 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 - 32 Агуеро, 0:2 - 35 Сілва, 0:3 - 44 Гюндоган, 0:4 - 67 Марез, 0:5 - 89 Марез

Крістал Пелас - Ньюкасл 0:0

Лестер - Гаддерсфілд 3:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 5 Йоргенсен, 1:1 - 19 Іхеаначо, 2:1 - 66 Маддісон, 3:1 - 76 Варді

Ліверпуль - Саутгемптон 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 10 Худт (автогол), 2:0 - 21 Матіп, 3:0 - 45+3 Салах

Фулгем - Вотфорд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Грей, 1:1 - 78 Мітровіч

Нагадаємо, гол у ворота Вулвергемптона став дебютним для екс-півзахисника Шахтаря Фреда за Манчестер Юнайтед.

Матч МЮ проти Вулвергемптона після тривалої відсутності відвідав Алекс Фергюсон.

Джерело - Чемпіон.