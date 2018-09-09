Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони

Француз Поль Погба не збирається переходити з Манчестер Юнайтед до Барселони.

Про це повідомляє Telefoot.

"Барселона? У мене контракт з Манчестер Юнайтед. У нас з тренером були невеликі непорозуміння, але він - мій тренер, а я залишаюся його підопічним. У нас з ним спільні цілі. Ми хочемо привести Юнайтед до перемог", сказав Погба, який закликав не вірити жодним чуткам.