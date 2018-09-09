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Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони

Сьогодні 17:10 276 0
Погба зробив заяву, щодо переходу з МЮ до Барселони

Француз Поль Погба не збирається переходити з Манчестер Юнайтед до Барселони. 

Про це повідомляє Telefoot. 

"Барселона? У мене контракт з Манчестер Юнайтед. У нас з тренером були невеликі непорозуміння, але він - мій тренер, а я залишаюся його підопічним. У нас з ним спільні цілі. Ми хочемо привести Юнайтед до перемог", сказав Погба, який закликав не вірити жодним чуткам. 

Нагадаємо, Барселона пропонувала МЮ за Поля Погба 50 млн євро та двох футболістів

Раніше повідомлялося, що Погба взимку може повернутися до Ювентуса

Джерело - Telefoot.

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