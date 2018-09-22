Леганес без Луніна зазнав чергової поразки у Ла Лізі

У 5-му турі чемпіонату Іспанії Леганес, без Андрія Луніна у складі, програв Ейбару.

Український голкіпер не потрапив навіть до заявки Леганеса на матч. Ворота захищав Іван Куельяр, а у запасі залишився Йон Сернатес.

Для Леганеса поразка від Ебара з рахунком 0:1, стала третьою поспіль у Прімері. Команда з 1 очком займає останнє місце у турнірній таблиці.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

5-й тур

22 вересня

Ейбар - Леганес 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 52 Кіке

Нагадаємо, про те, що Лунін не зіграє проти Ейбара стало відомо 21 вересня.

Водночас, Реал, якому належать права на голкіпера, вимагає, щоб Лунін зіграв за Леганес, щонайменше 15 матчів за сезон.

Джерело - Чемпіон.