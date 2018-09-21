Лунін не зіграє за Леганес проти Ейбара

З перших хвилин у найближчому матчі Леганеса з Ейбаром зіграє основний воротар Іван Куельяр.

Про це сказав головний тренер команди Маурісіо Пеллегріно

При цьому тренер не розуміє, чому йому знову задають питання щодо українського голкіпера Андрія Луніна.

"Повторюся, я не знаю, чому мене так часто про це запитують. Куельяр вийде в основі завтра. Не розумію, чому четвертий день поспіль ви продовжуєте ставити те ж питання. Здивований цими питаннями. Ми не збираємося нічого міняти", - цитує слова Пеллегріно glavcom.

Нагадаємо, тренер Леганеса пояснив, чому Андрій Лунін не зіграє проти Вільярреала.

Раніше Лунін назвав завдання Леганеса на сезон.

Джерело - glavcom.