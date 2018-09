Визначили найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Гол форварда Інтера Мауро Ікарді визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

За підсумками голосування, яке проводилося серед уболівальників на сайті організації, гол Ікарді набрав найбільшу кількість голосів та виборов звання найкращого у першому турі.

