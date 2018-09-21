Визначили найкращий гол першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Гол форварда Інтера Мауро Ікарді визнано найкращим у першому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

За підсумками голосування, яке проводилося серед уболівальників на сайті організації, гол Ікарді набрав найбільшу кількість голосів та виборов звання найкращого у першому турі.

It's 1 in 1 for @MauroIcardi! 🔥



First #UCL goal. First Goal of the Week award 👏👏👏 pic.twitter.com/7oJd63WfcT — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 21 вересня 2018 р.

До слова, за звання автора найкращого голу першого туру Ліги чемпіонів також боролися Усман Дембеле (Барселона), Маріано Діас (Реал) та Ренату Санчеш (Баварія).

Нагадаємо, Шахтар здобув нічию у матчі з Гоффенгаймом.

А Паулу Фонсека розповів про нереалізовані моменти гірників.

Джерело - twitter/ChampionsLeague.