Шахтар вирвав нічию у матчі з Гоффенгаймом

Донецький Шахтар провів перший матч групового етапу Ліги чемпіонів про Гоффенгайма.

У непростому матчі гірники зачепилися лише за нічию.

Після першого тайму донеччани програвали 1:2. Виправити ситуацію вийшло за дев'ять хвилин до кінця матчу завдяки голу Майкона.

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Груповий етап

Перший тур

19 вересня

Шахтар — Гоффенгайм 2:2 (1:2)

Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Майкон 76), Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко 57), Мораес.

Гоффенгайм: Бауманн, Кадерабек, Нортвейт, Гріллич, Біттенкурт (Демірбай 64), Скулз, Фогт, Крамарич (Нелсон 85), Салаї (Цубер 75), Жоелінтон, Пош.

Голи: 0:1 — 6 Гріллич, 1:1 — 27 Ісмаїлі, 1:2 — 38 Нортвейт, 2:2 — 81 Майкон.

Попередження: 29 Грілліч, 45 Мораес, 52 Патрік, 77 Ракицький.

Нагадаємо, полтавські чиновники полетіли разом з Ворсклою в Лондон.

Джерело - Чемпіон.