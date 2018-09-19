Шахтар вирвав нічию у матчі з Гоффенгаймом

Донецький Шахтар провів перший матч групового етапу Ліги чемпіонів про Гоффенгайма.
У непростому матчі гірники зачепилися лише за нічию.
Після першого тайму донеччани програвали 1:2. Виправити ситуацію вийшло за дев'ять хвилин до кінця матчу завдяки голу Майкона.
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Ліга Європи УЄФА
Груповий етап
Перший тур
19 вересня
Шахтар — Гоффенгайм 2:2 (1:2)
Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Майкон 76), Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко 57), Мораес.
Гоффенгайм: Бауманн, Кадерабек, Нортвейт, Гріллич, Біттенкурт (Демірбай 64), Скулз, Фогт, Крамарич (Нелсон 85), Салаї (Цубер 75), Жоелінтон, Пош.
Голи: 0:1 — 6 Гріллич, 1:1 — 27 Ісмаїлі, 1:2 — 38 Нортвейт, 2:2 — 81 Майкон.
Попередження: 29 Грілліч, 45 Мораес, 52 Патрік, 77 Ракицький.
Нагадаємо, полтавські чиновники полетіли разом з Ворсклою в Лондон.
Джерело - Чемпіон.