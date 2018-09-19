Мій профіль

Шахтар вирвав нічию у матчі з Гоффенгаймом

Сьогодні 21:51 6479
Сльози на очах: Роналду видалили у першому матчі Ліги чемпіонів у футболці Ювентуса
Сьогодні 23:33 720
Ліга чемпіонів. Шахтар - Гоффенгайм 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Сьогодні 21:50 9594
Шахтар — Гоффенгайм: стартові склади команд
Сьогодні 19:08 6492
Ворскла взяла у Лондон місцевих чиновників, які не знають нічого про клуб. ВІДЕО
Сьогодні 17:14 1345
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО
Сьогодні 16:25 479
Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 16:05 4662
Шахтар - Гоффенгайм: анонс та прогноз матчу ЛЧ
Сьогодні 11:17 1158 3
Ліверпуль влаштував гольову перестрілку з ПСЖ, Локомотив розгромно програв Галатасараю. Інші результати першого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Сьогодні 00:08 3397
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 19:45 1779
Блоги
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 16:25 479
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:00 1366
Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО
Святкування дня: як Фірміно нагадав, що ледве не лишився ока. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 10:13 688
Звабливі Кіченок та неймовірна Костюк: тенісистки спробували себе в ролі моделей. ВІДЕО
Звабливі Кіченок та неймовірна Костюк: тенісистки спробували себе в ролі моделей. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:00 1659 1
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО
Чумовий голасо з чемпіонату Бельгії. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:58 718
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:33 Футбол Сльози на очах: Роналду видалили у першому матчі Ліги чемпіонів у футболці Ювентуса 720
23:19 Футбол Хацкевич розповів про конфлікт з Гармашем 750
22:59 Автоспорт Прихильники Формули 1 протестують проти букмекерів 225
22:33 Футбол АЕК Чигринського поступився кривдникам Динамо в Лізі чемпіонів. Чигринський провів матч у запасі. 189
22:13 Футбол У грі з Арсеналом Ворсклі не допоможуть троє гравців. ВІДЕО 224
21:51 Футбол Шахтар вирвав нічию у матчі з Гоффенгаймом 6479
21:50 Футбол Ліга чемпіонів. Шахтар - Гоффенгайм 2:2 МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 9594
21:34 Футбол Кіченок пройшла до наступного раунду на турнірі у Японії 225
21:11 Футбол Два безглуздих голи забив Гоффенгайм у ворота Шахтаря. ВІДЕО 1644
20:48 Футбол Ярмоленко потрапив у команду тижня в FIFA 19. ФОТО 339
20:31 Футбол Як Шахтар у юнацькій Лізі чемпіонів програв Гоффенгайму. ВІДЕО 397
20:13 Футбол Тренер Астани: приїхали у Київ за очками 270
19:52 Бокс Ломаченко: Усик без проблем виграв бій, я радий за нього 721
19:30 Футбол Бєсєдін поки не повернеться до основної групи Динамо 341
19:08 Футбол Шахтар — Гоффенгайм: стартові склади команд 6492
18:53 Футбол Хацкевич розповів про завдання на Єврокубки 402
18:36 Бокс Ломаченко: Тривалі канікули послабили мене 591
18:17 Футбол Фоменко повернеться до тренерської роботи? 691 1
17:48 Футбол Динамо офіційно представило новачка клубу 837
17:27 Бокс Кличко-молодший не йтиме в політику 231
17:14 Футбол Ворскла взяла у Лондон місцевих чиновників, які не знають нічого про клуб. ВІДЕО 1345
16:53 Бокс Ломаченко розповів, коли зможе боксувати з Гарсією 435
16:41 Футбол Фоменко розповів як потрапив на посаду головного тренера 462
16:25 Біатлон Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО 479
16:17 Бокс Кличко-молодший викладатиме у Гарварді 439

Шахтар вирвав нічию у матчі з Гоффенгаймом

Сьогодні 21:51 6479 0
Шахтар вирвав нічию у матчі з Гоффенгаймом

Донецький Шахтар провів перший матч групового етапу Ліги чемпіонів про Гоффенгайма.

У непростому матчі гірники зачепилися лише за нічию.

Після першого тайму донеччани програвали 1:2. Виправити ситуацію вийшло за дев'ять хвилин до кінця матчу завдяки голу Майкона.

Читайте також: телеканал Футбол 1 онлайн.

Ліга Європи УЄФА

Груповий етап

Перший тур

19 вересня

Шахтар — Гоффенгайм 2:2 (1:2)

Шахтар: П'ятов, Бутко, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік (Майкон 76), Марлос, Тайсон, Болбат (Коваленко 57), Мораес.

Гоффенгайм: Бауманн, Кадерабек, Нортвейт, Гріллич, Біттенкурт (Демірбай 64), Скулз, Фогт, Крамарич (Нелсон 85), Салаї (Цубер 75), Жоелінтон, Пош.

Голи: 0:1 — 6 Гріллич, 1:1 — 27 Ісмаїлі, 1:2 — 38 Нортвейт, 2:2 — 81 Майкон.

Попередження: 29 Грілліч, 45 Мораес, 52 Патрік, 77 Ракицький.

Нагадаємо, полтавські чиновники полетіли разом з Ворсклою в Лондон.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()