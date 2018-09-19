Фонсека: В кінці створили три моменти, які мали реалізовувати

Пауло Фонсека підбив підсумки матчу Шахтаря проти Гоффенгайма.

У ефірі телеканалу Футбол він зазначив, що суперник краще діяв у першому таймі.

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"У Гоффенгайма чудова команда. Ми не помилилися, що це буде непростий матч. Наш суперник набагато краще за нас провів перший тайм. У нас була величезна кількість помилок, як в обороні, так і в атаці", — сказав Фонсека.

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За словами керманича, в другому таймі вдалося скоригувати гру через що вся друга половина зустрічі відбувалася під диктовку Шахтаря.

"Зіграли внічию, але за останні 15 хвилин могли забити ще кілька голів. У кінці створили 3 гольових моменти, які мали реалізовувати", — підсумував наставник гірників.

Нагадаємо, Шахтар вирвав нічию у Гоффенгайма.

А Ворскла взяла з собою у лондон полтавських можновладців.

Джерело - Футбол.