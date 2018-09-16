Ярмоленко прокоментував першу перемогу Вест Гема в АПЛ

Хавбек Вест Хема Андрій Ярмоленко задоволений перемогою "молотобійців" в матчі 5-го туру АПЛ проти Евертона.

Про це він написав у своєму Instagram

"Ми з нетерпінням чекали цього дня! Це була відмінна робота, командо. Ми зробили тільки перший крок, у нас попереду нові виклики", – написав українець у своєму Instagram.

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Нагадаємо, Вест Гем впевнено переміг Евертон з рахунком 3:1. Українець Андрій Ярмоленко вперше вийшов у стартовому складі лондонського клубу і відзначився дублем ще у першому таймі.

Відзначимо, що це перша перемога "молотобійців" у поточному сезоні в анлійській Прем'єр-лізі.

Джерело - instagram/yarmolenkoandrey.