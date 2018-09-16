Два голи Ярмоленка принесли першу перемогу Вест Гему в АПЛ

Вест Гем здобув першу перемогу в цьому чемпіонаті.
В стартовому складі "молотобійців" дебютував Андрій Ярмоленко і саме він відкрив рахунок в матчі, впритул розстрілявши Пікфорда після передачі Арнаутовича. А трохи згодом українець оформив дубль, вразивши ворота красивим обвідним ударом.
Евертон один м'яч відквитав, головою відзначився Сігурдссон. Але останнє слово було за лондонцями, а саме за Арнаутовичем, який на 61 хвилині встановив остаточний рахунок матчу.
Вест Гем набрав перші очки в чемпіонаті і піднявся на 16 місце, Евертон з 6 пунктами залишився на 10 позиції.
Чемпіонат Англії 2018/19, АПЛ
5 тур
16 вересня
Евертон – Вест Гем 1:3 (1:2)
Голи: 0:1 - 11 Ярмоленко, 0:2 - 31 Ярмоленко, 1:2 - 45+2 Сігурдссон, 1:3 - 61 Арнаутович
Нагадаємо, Ярмоленко забив дебютний гол в АПЛ.
Також, Андрій Ярмоленко приніс збірній України перемогу над Словаччиною у Лізі націй.
Джерело - Чемпіон.