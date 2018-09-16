Пеллегріні пояснив, чому не випускав Ярмоленка у стартовому складі Вест Гема

Головний тренер Вест Гема Мануель Пеллегріні задоволений грою Андрія Ярмоленка, який оформив дубль у матчі проти Евертона.

Про це розповів сам тренер.

"Ярмоленко пізно приєднався до Вест Гема під час передсезонної підготовки команди. Тому ми не ризикували випускати його у стартовому складі в перших матчах сезону, адже Андрієві потрібен був час, щоб адаптуватись, набрати відповідні кондиції та звикнути до швидкого темпу в АПЛ",- говорить тренер.

"Було помітно, що це якісний футболіст і він демонстрував це в кожному матчі. Ми розмовляли з ним, працювали, були терплячими. Я дуже радий за нього. І сьогодні, коли я вирішив, що він готовий, Андрій продемонстрував це на футбольному полі", – цитує Пеллегріні прес-служба Вест Гема.