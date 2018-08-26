Маліновський грає з величезним бажанням і отримує задоволення від того, що робить - тренер Генка

З українським півзахисником Русланом Маліновським дуже зручно працювати.

Зізнався головний тренер Генка Філіпп Клеман в інтерв'ю виданню Sport Foot Magazine.

"Він спокійний, упевнений в собі, грає з величезним бажанням і отримує задоволення від того, що робить. А таке можливо лише тоді, коли гравець потрапляє в сприятливу атмосферу, в команду, стиль гри якої практично ідеально збігається з його манерою і дає можливість ще яскравіше розкритися його сильних сторін. У цьому сенсі, Генк - команда для Руслана Маліновського", - зазначив фахівець.

Хоч у нашому клубі він уже не перший день, але в останні місяці всі чітко бачать його приголомшливий прогрес у всіх аспектах роботи. Хлопці також відзначають, що Руслан останнім часом став набагато більш відкритим, розкутим, товариським. Від нього постійно виходить позитив", - сказав Клеман.