У збірній Іспанії підтвердили втрату вінгера ПСЖ

Джерело - football24.ua.
Фланговий нападник французького Парі Сен-Жермен Пабло Сарабія не допоможе збірній Іспанії у півфіналі Євро-2020.
Про це розповів головний тренер національної команди Іспанії Луїс Енріке.
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"Усі готові зіграти, окрім Пабло Сарабії, який не зможе взяти участь у матчі. Решта гравців добре готові фізично та з нетерпінням чекають гри", – відзначив Енріке.
Сарабія зазнав ушкодження у першому таймі чвертьфінального поєдинку проти збірної Швейцарії. М'язова травма завадила вінгеру ПСЖ продовжити матч, і він був замінений у перерві.