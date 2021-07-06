У збірній Іспанії підтвердили втрату вінгера ПСЖ

Пабло Сарабія пропустить півфінал Євро-2020

Фланговий нападник французького Парі Сен-Жермен Пабло Сарабія не допоможе збірній Іспанії у півфіналі Євро-2020.

Про це розповів головний тренер національної команди Іспанії Луїс Енріке.

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"Усі готові зіграти, окрім Пабло Сарабії, який не зможе взяти участь у матчі. Решта гравців добре готові фізично та з нетерпінням чекають гри", – відзначив Енріке.

Сарабія зазнав ушкодження у першому таймі чвертьфінального поєдинку проти збірної Швейцарії. М'язова травма завадила вінгеру ПСЖ продовжити матч, і він був замінений у перерві.