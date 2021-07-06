Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії в півфіналі Євро-2020 зустрінеться з Іспанією.
Матч відбудеться у вівторок, 6 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.
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Джерело - Чемпіон.
Збірна Італії в півфіналі Євро-2020 зустрінеться з Іспанією.
Матч відбудеться у вівторок, 6 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.
Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.