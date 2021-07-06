Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

Матч відбудеться у вівторок, 6 липня

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в півфіналі Євро-2020 зустрінеться з Іспанією.

Матч відбудеться у вівторок, 6 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.