 Италия - Испания: Где и когда смотреть матч 1/2 финала Евро-2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020

Сьогодні 07:29 6121 0
Матч відбудеться у вівторок, 6 липня
Італія - Іспанія: Де дивитися матч 1/2 фіналу Євро-2020
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна Італії в півфіналі Євро-2020 зустрінеться з Іспанією.

Матч відбудеться у вівторок, 6 липня, у Лондоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Дивитися поєдинок можна на телеканалах Україна, Футбол 1 та Футбол 2.

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