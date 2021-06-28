Зінченко: Зі Швецією потрібно зіграти компактно, у нас повинно вийти

На гравців збірної України чекає дуже серйозний матч із Швецією за вихід до наступного раунду Євро-2020.

Про це заявив гравець команди Олександр Зінченко.

"Зі збірною Швеції нам потрібно зіграти компактно єдиним блоком, тримати дистанцію між один одним. Виходячи з цього, у нас все повинно вийти.

На цьому Євро вони показують, що грають цілісно і компактно. У кожній лінії є хороші гравці. Безумовно, це 10-й номер, Форсберг - найкращий бомбардир збірної на турнірі, також є дуже досвідчена лінія оборони. Якщо я не помиляюся, у них найстарша команда на чемпіонаті Європи, це говорить багато про що, про те, що вони мають зіграність між собою, відчувають один одного на полі. Також є нападник Ісак, який демонструє хороший футбол в Іспанії, він зараз на слуху. Я думаю, всі прекрасно розуміють, що завдяки таким турнірам ти можеш показати себе, проявити свої найкращі якості, щоб будувати своє майбутнє.

Розуміємо, що Швеція - дуже сильна команда, яка вийшла з першого місця з непростої групи. На нас чекає дуже серйозний матч за вихід до наступного раунду", - сказав Зінченко.