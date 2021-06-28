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Шевченко: Ми добилися результату, все інше буде великим бонусом

Сьогодні 10:09 514 0
Наставник збірної України висловився про майбутній матч плей-оф Євро-2020
Шевченко: Ми добилися результату, все інше буде великим бонусом
#Шевченко

Джерело - Великий футбол.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко над матч зі збірною Швеції в плей-оф Євро-2020 особливо мотивувати гравців не буде.

Про це заявив сам фахівець.

"Мені особливо мотивувати футболістів не треба. Я зібрав їх і сказав, поки у нас є шанс, ми будемо працювати в тому режимі, в якому ми повинні це робити.

Команда йшла до цього, ми добилися результату. Зараз у нас розв'язані руки, все інше буде великим бонусом.

Швеція? Дуже хороша команда з величезною повагою ставлюся до них. У них певний стиль, особливо вертикальні передачі, у них два хороші нападники. Команда дуже силова, практично не програє єдиноборства, добре грає на другому поверсі. Команда заслуговує на повагу.

Найважливіший матч у тренерській кар'єрі? Я думаю, що у мене будуть набагато важливіші матчі попереду", - сказав Шевченко.

Матч Швеція - Україна відбудеться 29-го червня. Початок зустрічі о 22:00.

Раніше, збірна Бельгії переграла чинних чемпіонів Європи та вийшла до 1/4 фіналу Євро-2020.

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