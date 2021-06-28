Вацко: Збірній України було б дуже важко дати бій Італії

Джерело - ТК Футбол.
Наставник збірної Австрії Франко Фода використовував три різні схеми за чотири поєдинки Євро-2020.
Про це заявив відомий український коментатор Віктор Вацко.
"На цьому Євро ми бачимо три різні збірні Австрії. Франко Фода використовував три різні схеми за чотири поєдинки. У австрійців був дуже хороший план на гру.
Італія, один з головних фаворитів цього чемпіонату Європи, мала величезні проблеми в цьому матчі. Якби Арнаутович не забіг у положення поза грою, Італії було б дуже складно пройти далі.
Скажу дипломатично, збірній України було б дуже важко дати бій збірній Італії", - сказав Вацко.
Нагадаємо, збірна Італії здобула непросту перемогу над Австрією (2:1) в рамках 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2020.