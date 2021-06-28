Вацко: Збірній України було б дуже важко дати бій Італії

Наставник збірної Австрії Франко Фода використовував три різні схеми за чотири поєдинки Євро-2020.

Про це заявив відомий український коментатор Віктор Вацко.

"На цьому Євро ми бачимо три різні збірні Австрії. Франко Фода використовував три різні схеми за чотири поєдинки. У австрійців був дуже хороший план на гру.

Італія, один з головних фаворитів цього чемпіонату Європи, мала величезні проблеми в цьому матчі. Якби Арнаутович не забіг у положення поза грою, Італії було б дуже складно пройти далі.

Скажу дипломатично, збірній України було б дуже важко дати бій збірній Італії", - сказав Вацко.