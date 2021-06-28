Євро-2020. Швеція - Україна: анонс і прогноз матчу 1/8 фіналу

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Чемпіонат Європи 2020, 1/8 фіналу 29 червня, 2021 Швеція - Україна Гемпден Парк, Глазго (Шотландія) Головний арбітр -

Збірна України в історичному для себе матчі 1/8 фіналу Євро-2020 зіграє зі збірною Швеції. Матч відбудеться у вівторок, 29 червня в Глазго. Початок о 22:00 за київським часом.

Швеція

Шведи досить несподівано виграли групу E, залишивши позаду збірну Іспанії. Підопічні Янне Андерссона стакртували на турнірі з нульової нічиї з іспанцями, а потім здобули дві мінімальні перемоги: над Словаччиною (1:0) і Польщею (3:2). Кращим бомбардирпом команди на груповій стадії став півзахисник Еміль Форсберг, який забив 3 голи, два з них в останньому турі Польщі.

Україна

Підопічні Шевченка непогано розпочавши турнір грою з Нідерландами, на класі перемогли Північну Македонію (2:1), у вирішальному матчі з Австрією беззубо поступилися (0:1) та були на межі вильоту з чемпіонату. 3 очка, 3 місце в групі C і наша доля була в ногах інших збірних. Саме шведи нам і допомогли. Україна пробилася в 1/8 фіналу за квотою 4 кращих команд, які посіли треті місця в квартетах.

Як показав груповаий етап, тренерський штаб синьо-жовтих виявився неготовим до втрати лівого вінгера команди Олександра Зубкова, який зазнав травми ще на 10-й хвилині першої гри з Нідерландами. За нашою інформацією, півзахисник Ференцвароша приступить до тренувань в загальній групі не пізніше 26 червня.

Чемпіонат Європи

Для збірної Швеції цей чемпіонат сьомий в історії. Одного разу Тре крунор грали в півфіналі (1992), а в 200 році завершили свій виступ на стадії чвертьфіналу. Збірна України лише втретє бере участь в чемпіонатах Європи. Дві попередні спроби українців виявилися невдалими, у 2012 та 2016 роках українці не змогли подолати груповий етап.

Історія зустрічей

Збірні України та Швеції зіграли між собою 4 матчі. 4 із них товариські. А найпам'ятинішим став поєдинок на Євро-2020, на переповненому Олімпійському дубль Андрія Шевченка приніс Україні історичну перемогу. Шведи перемогли нас лише одного разу (0:1), в 2011 році. 3 перемоги в України, одна із них у серії пенальті на Міжнародному турнірі на Кіпрі.

Пряма мова

Янне Андерссон (головний тренер збірної Швеції): "Ми добре вивчили збірну України й, сподіваюся, завтра отримаємо із цього дивіденди. Ми маємо скористатися фізичною перевагою над нашим суперником. Так, на груповому етапі ми не забили жодного м’яча після розіграшів стандартних положень. Сподіваюся, завтра ця статистика зміниться.

Збірна України? У неї є Ярмоленко, чиї удари дуже небезпечні, Маліновський, що виступає в "Аталанті". У цій команді зібрано багато кваліфікованих виконавців."

Андрій Шевченко (головний тренер збірної України): "Команда зробить усе для позитивного результату, буде намагатися грати на межі своїх можливостей. Виправдовуватися й давати якісь обіцянки ніхто не буде. Ми готуємося та хочемо провести хороший поєдинок.

У шведської команди є яскраво виражений стиль, вона добре підготовлена, фізично сильна, використовує свої найкращі якості. Вона заслуговує на велику повагу."

Цифри і факти

• Андрій Шевченко забив свої останні голи в кар'єрі у ворота збірної Швеції на Євро-2012;

• Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у переможноій грі на Євро-2012 відіграв увесь матч і відзначився гольовою передачею на свого чинного тренера;

• На Євро-2012 Андрій Пятов і Андрій Ярмола були в складі українців у матчі Швеції. Андреас Гранквіст, Мікаель Лустіг і Себастьян Ларссон грали з перших хвилин за Швецію.

• Збірна Швеції на Євро-2020 не зазнала жодної поразки - 2 перемоги та 1 нічия;

• Збірна України програла свій єдиний матч на Гемпден-Парку - поразка в квалівфікації Євро-2008 від господарів;

• Шведи тричі грали на цьому стадіоні. Одна перемога та дві поразки.

Орієнтовні склади

Швеція: Ольсен, Лустіг, Лінделоф, Даніельсон, Аугустінссон, Ольссон, Екдаль, Ларссон, Форсберг, Берг, Ісак.

Україна: Бущан, Тимчик, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Маліновський, Зінченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Прогноз букмекерів

Букмекери віддають перевагу збірній Швеції, у першу чергу через невдалу гру збірної України проти Австрії. Перемога Швеції - 2,43, України - 3,34, нічия - 1,18.

Прогноз Чемпіона

Перемога збірної України - 3:1.