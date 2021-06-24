 Збірна Швеції лідирує на Євро за специфічним показником | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Збірна Швеції лідирує на Євро за специфічним показником

Сьогодні 16:40 882 0
Шведи люблять довгі передачі
Збірна Швеції лідирує на Євро за специфічним показником
#Швеція, #Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Суперник збірної України в 1/8 фіналу Євро-2020 входить до числа лідерів турніру за кількістю довгих передач.

Про це повідомляє zbirna.com.

Середня довжина пасів у шведів - максимальна на турнірі (22.5 проти 17.5 в України). Наша команда, навпаки, довгим передачами грає рідко (23 в середньому за матч проти 38 у Швеції).

За статистикою збірна Швеції не особливо вражає. Команда входить до трійки найгірших на Євро-2020 за кількістю вдалих ТТД і в п'ятірку - за ударами по воротах, займає передостаннє місце за володінням м'ячем і останнє - за сумою передач. Але це не завадило шведам виграти свою групу.

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