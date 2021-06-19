 Іспанія - Польща: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Іспанія - Польща: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Сьогодні 08:34 1272 1
Іспанія - Польща: анонс і прогноз на матч у групі Е чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група Е
19 червня, 2021

Іспанія - Польща
Ла-Картуха, Севілья

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

У суботу 19 червня відбудеться поєдинок 2-го туру групи E чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Іспанії та Польщі. 

Іспанія

Команда Луїса Енріке минулого туру не змогла здолати збірну Швеції (0:0), хоча по грі "Фурія Роха" показала себе дуже сильно, проте не реалізувала свої моменти, та й бездоганні сейви скандинавського голкіпера теж варто відзначити. До цього востаннє матч Іспанії на груповому етапі чемпіонату Європи закінчувався з рахунком 0:0 аж 1980 рок.

Перед матчем проти Польщі варто згадати, що єдина у XXI столітті особиста зустріч з поляками залишилася за іспанцями (6:0). Та і не варто багато писати, бо Іспанія є беззаперечним фаворитом матчу.

Заявка команди

Воротарі: Унаі Сімон (Атлетік), Давід Де Хеа (Манчестер Юнайтед), Роберт Санчес (Брайтон).

Захисники: Хосе Гайя (Валенсія), Хорді Альба (Барселона), Пау Торрес (Вільярреал), Емерік Ляпорт і Ерік Гарсія (обидва – Ман Сіті), Діего Льоренте (Лідс), Сезар Аспілікуета (Челсі), Маркос Льоренте (Атлетіко).

Півзахисники: Серхіо Бускетс і Педрі (обидва – Барселона), Родрі (Ман Сіті), Тьяго (Ліверпуль), Коке (Атлетіко), Фабіан Руіс (Наполі).

Нападники: Дані Ольмо (Лейпциг), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Альваро Мората (Ювентус), Жерар Морено (Вільярреал), Ферран Торрес (Ман Сіті), Адама Траоре (Вулвергемптон), Пабло Сарабія (ПСЖ).

Польща

Поляки в першому турі Євро зазнали поразки від Словаччини з рахунком 1:2. Для Польщі той матч склався дуже невдало. Спочатку голкіпер збірної Войцех Щенсний став першим воротарем в історії Євро, який забив автогол, до того ж і найбільш ранній за всі чемпіонати Європи. А потім півзахисник Гжегож Криховяк отримав червону картку. Також варто відзначити, що в складі дружини Пауло Соузи на полі практично не було видно Роберта Левандовського, який в Баварії провів чудовий сезон, але в збірній форвард не демонструє футбол такого високого рівня. Тому будемо максимально реалістичними - зачепитися за очки у цьому матчі у поляків навряд чи вийде.

Заявка команди

Воротарі: Лукаш Фабяньський (Вест Гем), Войцех Щенсний (Ювентус), Лукаш Скорупський (Болонья).

Захисники: Ян Беднарек (Саутгемптон), Бартош Берешіньський (Сампдорія), Павел Давидович (Верона), Каміль Глік (Беневенто), Міхал Хелік (Барнслі), Томаш Кендзера (Динамо Київ), Каміль Пентковський (Ракув), Тімотеуш Пухач (Лех), Мацей Рібус (Локомотив Москва).

Півзахисники: Пшеміслав Франковський (Чікаго Файр), Каміль Южвяк (Дербі Каунті), Матеуш Кліх (Лідс), Кацпер Козловський (Погонь), Гжегож Криховяк (Локомотів Москва), Кароль Лінетті (Торіно), Якуб Модер (Брайтон), Пшеміслав Плахета (Норвіч), Петр Зеліньський (Наполі).

Нападники: Давід Ковнацький (Фортуна Дюссельдорф), Роберт Левандовський (Баварія), Аркадіуш Мілік (Марсель), Кароль Свідерський (ПАОК), Якуб Шверчок (Пяст).

Чемпіонати Європи

Збірна Іспанії виступає на Євро сьомий раз поспіль. Вона виграла трофей 1964-го, потім 2008-го, а 2012-го першою в історії захистила титул чемпіона Європи.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1964, 2008, 2012)

Збірна Польщі виступає в четвертому поспіль фінальному турнірі континентальної першості. 

Найкращий результат на Євро: 1/4 фіналу (2016)

Історія протистоянь

Іспанія виграла вісім з десяти матчів з Польщею. Останній - з рахунком 6:0.

Цифри та факти

• Єдина перемога Польщі над Іспанією доводиться на товариський матч (2:1), що відбувся в Барселоні в листопаді 1980 року;

• На чемпіонаті світу-2018 в Росії поляки посіли останнє місце в групі Н з трьома очками;

• Загальна статистика збірної Іспанії в Севільї: В39 Н6 П4;

• Збірна Іспанії - одна з п'яти країн, що не зазнали у відборі жодної поразки. Інші - це Бельгія з Італією, які набрали максимум очок, і Данія з Україною;

• Найкраще досягнення Польщі на великих турнірах - бронза ЧС-1974 і ЧС-1982;

• Загальна статистика збірної Іспанії в Севільї: В39 Н6 П4.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Іспанії фаворитом. Коефіцієнт на перемогу цієї команди складає 1,39. Поставити на перемогу збірної Польщі можна за 9,40.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії 2:0

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