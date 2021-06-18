 Росія - Данія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи | Євро-2020 | Champion.com.ua
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Росія - Данія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Сьогодні 20:43 934 0
Росія - Данія: анонс і прогноз на матч у групі В чемпіонату Європи

Джерело - Чемпiон.

Чемпіонат Європи 2020, Група В
21 червня, 2021

Росія - Данія
Стадіон Паркен, Копенгаген

Група A Група B Група C Група D Група E Група F

21 червня в Копенгагені на стадіоні Паркен відбудеться поєдинок 3-го туру групи В чемпіонату Європи з футболу, в якому між собою зіграють національні збірні Росії та Данії.

Росія

Збірна Росії завдяки перемозі над Фінляндією в другому турі зберегла шанси на вихід в 1/8 фіналу. За підсумками двох ігрових днів команда Станіслава Черчесова займає друге місце в таблиці групи B, випереджаючи фінів через успіх в очній зустрічі. У матчі заключного туру проти Данії в Копенгагені росіянам для потрапляння в плей-оф може вистачити навіть нічийного результату. Однак, для збірної країни-окупанта навряд чи світять залікові бали в цьому поєдинку. Данія навіть без Еріксена за якістю складу залишається другою силою в квартеті, а оскільки турнірне становище у них не дуже, то данцям потрібно буде форсувати події. Росіянам точно буде не солодко.

Заявка команди

Воротарі: Юрій Дюпін (Рубін), Матвєй Сафонов (Краснодар), Антон Шунін (Динамо).

Захисники: Гєоргій Джикія (Спартак), Ігор Дівєєв (ЦСКА Москва), Маріо Фернандес (ЦСКА Москва), Юрій Жирков (Зеніт), В'ячеслав Караваєв (Зеніт), Фьодор Кудряшов (Антальяспор), Андрєй Сємьонов (Ахмат).

Півзахисники: Дмітрій Барінов (Локомотів Москва), Ріфат Жемалетдінов (Локомотів Москва), Максім Мухін (Локомотів Москва), Алєксандр Головін (Монако), Арсен Захарян (Динамо), Данііл Фомін (Динамо), Роман Зобнін (Спартак Москва), Алєксєй Іонов (Краснодар), Далер Кузяєв (Зеніт), Андрєй Мостовой (Зеніт), Магомед Оздоєв (Зеніт), Дєніс Макаров (Рубін), Алєксєй Міранчук (Аталанта), Дєніс Черишев (Валенсія).

Нападники: Артьом Дзюба (Зеніт), Антон Заболотний (Сочі), Алєксандр Соболєв (Спартак Москва).

Данія

У Данії досить хороший підбір гравців, велика частина яких виступає в провідних європейських чемпіонатах. Навіть втративши лідера півзахисту Еріксена, данці залишаються з гравцями Барселони (Брейтуейт), Мілана (К'єр), Боруссії (Ділейні), Челсі (Крістенсен), Тоттенгема (Хейбьерг) та інших відомих клубів. Зважаючи на те, що у них нуль залікових балів і останнє місце в таблиці, то перемога над Росією потрібна як повітря для потрапляння в плей-оф.

Заявка команди

Воротарі: Каспер Шмейхель (Лестер), Йонас Лессль (Евертон), Фредерік Реннов (Шальке).

Захисники: Матіас Йоргенсен, Ніколай Бойлесен (обидва - Копенгаген), Сімон К'єр (Мілан), Андреас Крістенсен (Челсі), Яннік Вестергор (Саутгемптон), Йоахім Аннерсен (Фулгем), Даніель Васс (Валенсія), Йенс Стрюгер Ларсен (Удінезе), Йоакім Мехле (Аталанта).

Півзахисники: Крістіан Еріксен (Інтер), Томас Ділейні (Боруссія Д), П'єр-Еміль Хейбьерг (Тоттенгем), Матіас Йенсен, Крістіан Нергор (обидва - Бредфорд), Андерс Крістіансен (Мальме).

Нападники: Каспер Дольберг (Ніцца), Йонас Вінн (Копенгаген), Андреас Корнеліус (Парма), Мартін Брейтуейт (Барселона), Роберт Сков (Гоффенгайм), Міккель Дамсгор (Сампдорія), Юссуф Поульсен (РБ Лейпциг), Андреас Сков Ольсен (Болонья).

Чемпіонати Європи

Данія вдев'яте  вийшла на чемпіонат Європи, але лише вдруге за чотири останніх спроби.

Найкращий результат на Євро: чемпіон (1992)

Збірна Росії вп'яте поспіль виступає на чемпіонаті Європи.

Найкращий результат на Євро: 1/2 фіналу (2008)

Історія протистоянь

Росіяни раніше лише одного разу зустрічалися з данцями, здобувши перемогу з рахунком 2:0. Це був товариський поєдинок в столиці Данії 29 лютого 2012 року.

Цифри та факти

• На Євро-2016 збірна Росії зайняла останнє місце в групі В, набравши одне очко;

• Після поразок від Фінляндії і Бельгії статистика збірної Данії в Копенгагені наступна: В139 Н60 П72;

• Перемога у другому турі над Фінляндією стала для збірної Росії першої в семи матчах на ЄВРО (Н2 П4);

• 2016 року збірна Росії зайняла останнє місце в групі В, набравши одне очко;

• Данія виграла Євро-1992 року, в 1964-му посіла четверте місце, а в 1984-му дійшла до півфіналу.

Прогноз букмекерів

Букмекерські контори вважають збірну Росії аутсайдером цього матчу. Коефіцієнти на перемогу цієї команди складають - 5,70. Натомість коефіцієнти букмекерів на перемогу Данії - 1,71.

Прогноз Чемпіона

Перемога Данії 2:0

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