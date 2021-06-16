Шевченко: Позитивно дивимось на гру проти Північної Македонії

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив атмосферу у команді перед матчем другого туру групового турніру Євро-2020 з Північною Македонією.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Атмосфера дуже хороша. Ми провели непоганий матч, нам трохи не вистачило для позитивного результату. Реакція команди була відмінна. Позитивно дивимося на майбутню гру.

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Ми чудово розуміємо, які завдання стоять перед нами. Команда готується, налаштовується. Для нас це дуже престижний і важливий турнір, адже не щороку Україна потрапляє до фінальної частини чемпіонату Європи. Кожен футболіст розуміє важливість і усвідомлює відповідальність за свою та командну гру. Зайві слова й налаштування тут не потрібні", - відзначив Шевченко.