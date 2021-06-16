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Євро-2020. Україна - Північна Македонія: цифри та факти

Сьогодні 17:00 451 0
Євро-2020. Україна - Північна Македонія: цифри та факти
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України в другому турі чемпіонату Європи зіграє з Північною Македонією. Матч відбудеться в четвер, 17 червня, на Арені Націонале в Бухаресті. Слідкуйте за усім найцікавішим, що передує фіналу в нашому матч-центрі. Наш сайт проведе текстову трансляцію поєдинку, а LIVE гри ТУТ

Найцікавіші факти та цифри матчу Україна - Північна Македонія

Україна:

До домашнього Євро-2012 збірна України не грала у фінальних стадіях, але цей чемпіонат Європи стане для нас третім поспіль

Збірна України зазнали шість поразок у семи матчах фінальних стадій, що є рекордом. Винятком став дебютний поєдинок Євро-2012. Синьо-жовті розпочали з перемоги над шведами 2:1. Обидва м'ячі у Києві забив Андрій Шевченко, який нині очолює збірну.

У першому турі групового етапу Євро-2020 збірна України поступилася Нідерландам з рахунком 3:2.

Збірна України забила в матчі проти Нідерландів стільки ж голів(2) як і в 6 матчах Євро до цього.

На Євро-2016 під керівництвом Михайла Фоменка збірна України посіла останнє місце в групі С. Програвши з рахунком 0:2 Німеччині і Північній Ірландії, у третьому турі синьо-жовті зазнали мінімальної поразки від Польщі.

У кваліфікації Євро-2020 українці фінішували на першому місці в групі В. Підопічні Шевченка набрали 20 очок у восьми матчах, на три бали випередивши чемпіонів Європи португальців.

Українці не потерпіли у відборі жодної поразки, здобувши шість перемог і двічі зігравши внічию. Вони увійшли в п'ятірку збірних, які жодного разу не програли в кваліфікації. Бельгія та Італія пройшли цикл без втрат, у Іспанії і Данії були нічиї.

Українці вперше потрапили у фінальну стадію Євро напряму. У 2012 році вони виступали на чемпіонаті Європи на правах господарів, а путівку на Євро-2016 здобули через стикові матчі зі Словенією.

Українці ніколи не грали в Амстердамі. Це другий візит синьо-жовтих в Нідерланди після поразки в Роттердамі у 2008 році(3:0).

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Північна Македонія:

Північна Македонія вперше грає у фінальній стадії великого турніру. До Євро-2020 македонці ніколи не фінішували вище четвертого місця у своїх відбіркових групах ЧЄ та чемпіонату світу.

У кваліфікації Євро-2020 команда Ігора Ангеловскі з 14 очками в 10 матчах (В4 Н2 П4) фінішувала на третьому місці в групі G слідом за Польщею (25 очок) і Австрією (19 очок).

У фінальну стадію Північна Македонія пробилася через Лігу націй. На груповому етапі македонці випередили Вірменію, Ґібралтар та Ліхтенштейн, здобувши п'ять перемог в шести матчах і зазнавши однієї поразки.

У півфіналі стикового турніру північні македонці з рахунком 2:1 обіграли на своєму полі збірну Косово. Долю фінального матчу проти Грузії в Тбілісі вирішив єдиний гол капітана гостей Горана Пандєва.

Північна Македонія стала 35-ю збірною, яка пробилася у фінальну стадію Євро.

Дебютний для Північної Македонії матч проти Австрії в першому турі відбувся на Арена Націонале і завершився з рахунком 1:3.

Особисті зустрічі:

Це п'ята зустріч збірних України і Північної Македонії і третя в рамках європейських першостей.

Два попередні матчі припали на відбірковий цикл Євро-2016, коли українці перемогли і у Львові (1:0), і в Скоп'є (2:0).

Єдиний гол на Арена Львів забив Сергій Сидорчук, а долю зустрічі на національній арені Тоше Проескі вирішили, Євген Селезньов та Артем Кравець.

До цього команди двічі зустрічалися в товариських матчах. У Києві 11 жовтня 2003 року було зафіксовано нульову нічию, а 31 березня 2004 року в Скоп'є перемогли македонці, в складі яких відзначився Горан Ставревський. Нинішній тренер збірної України Андрій Шевченко був у тих матчах капітаном.

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