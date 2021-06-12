Туреччина - Італія: рекорди та цікаві факти першого матчу Євро-2020

Італійці здобули розгромну перемогу 0:3

Джерело - Чемпіон.

11 червня у матчі першого туру групи А чемпіонату Європи з футболу збірна Італія святкувала впевнену перемогу над Туреччиною.

Склад збірної Туреччини є наймолодшим на Євро-2020 - 24 роки і 353 дні.

Збірна Італії жодного разу не поступалася на Стадіо Олімпіко на чемпіонатах світу та Європи(7 перемог та 2 нічиї).

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Джанлуїджі Доннарумма став наймолодшим голкіпером в історії збірної Італії, який зіграв на Євро або чемпіонаті світу(22 роки та 106 днів).

Вперше на чемпіонаті Європи першим голом на турнірі став автогол.

Збірна Туреччини програла усі стартові матчі на великих турнірах(чемпіонат світу та Європи). 7 поразок у 7 матчах.

Італія не пропускає уже 9 матчів поспіль. Це найкращий результат з 1990 року, коли італійці зберігали свої ворота сухими 10 поєдинків поспіль.

У матчі зі збірною Італії Туреччина пропустила стільки голів, скільки вони пропустили в своїх 10 відбіркових матчах.

Збірна Італії не програє уже 28 матчів поспіль і не пропускає більше одного голу у 31 грі к ряду.